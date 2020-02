Pellegrini neklame, Smer s Kotlebom naozaj vládnuť nebude

Voľby sa blížia neúprosným tempom, a pričom doteraz nebolo jasné, ktorým subjektom sa podarí, respektíve nepodarí prekonať 5% hranicu, dnes už podľa všetkého nie je istý ani samotný víťaz volieb. Čo sa však bude diať po voľbách?

Hrozba vlády Smeru s ĽSNS

Strany demokratickej opozície dlhodobo upozorňujú na možnú povolebnú spoluprácu Smeru a Ľudovej strany Naše Slovensko. Je však toto spojenie možné aj napriek tomu, že sa premiér Pellegrini vyjadril, že žiadna vláda s účasťou kotlebovcov nehrozí, a predstavitelia týchto strán sa od seba dlhodobo dištancujú? Osobne si myslím, že sa týmto slovám dá veriť. Prečo? Pretože nielenže je pre obe strany nemožné ísť spolu do vlády bez toho, aby pred svojimi voličmi stratili tvár, ale navyše pre stranu Mariana Kotlebu je mnohonásobne výhodnejšie do takejto vlády nevstupovať.

Je koalícia Smeru a ĽSNS reálna?

Sú teda obavy zo spolupráce týchto dvoch subjektov po voľbách úplne plané? Vôbec nie. Ako sa už v súčasnej parlamentnej realite ukázalo, poslanci ĽSNS nemajú problém podporiť tie návrhy Smeru, pri ktorých si začne klopať na čelo ešte aj Most-Híd. Myslím si, že presne takýto model, je veľmi možný aj po voľbách. Smer je ochotný v čírej zúfalosti spraviť, a sľúbiť pre podporu svojej prípadnej budúcej vlády takmer hocičo, a na druhej strane ĽSNS je pri štedrej ponuke veľmi ochotná na takýto „obchod“ pristúpiť. Prečo by ale Marian Kotleba nemal mať potrebu byť priamym účastníkom budúcej vlády? Z jednoduchých dôvodov. V prípade, že by do takejto vlády so Smerom vstúpil, okamžite by si pohneval minimálne časť svojho elektorátu, čo mu, ako zatiaľ perspektívnemu politikovi, nemôže byť jedno. Dôvod, prečo má ĽSNS momentálne pomerne vysoký výtlak je najmä ten, že sa Kotleba dokáže účinne tváriť ako bojovník proti systému. Ak by však ĽSNS vstúpila do vlády so Smerom, stala by sa súčasťou tohto systému, čím by prišla o veľmi silný tromf, ktorý má oproti ostatným stranám. Navyše posledné, čo ĽSNS momentálne potrebuje, je zodpovednosť. Platí tu jednoduchá rovnica, že nie je možné Kotlebu kritizovať a hodnotiť jeho výsledky, ak žiadne nebude mať. Myslím si, že jediná vláda, ktorá je na vstup pre ĽSNS vyhovujúca, je iba tá jednofarebná. Dovtedy však pre poslancov ĽSNS ostáva najvýhodnejším postupom hlasovať za to, čo sa im najviac oplatí, a dúfať, že nastane deň, kedy sa im podarí zostaviť vládu bez koaličných partnerov.