Voľby vyzerajú všelijako, kľúče k zostavovaniu vlády však drží SNS

Voľby do Národnej rady sú takmer na spadnutie, a prieskumy ukazujú čoraz väčšiu nejednoznačnosť v tom, ktorá strana prekročí 5-percentnú hranicu a prebojuje sa do zákonodarného zboru, a ktorá nie.

Minimálne tri strany (KDH, SNS a SaS) sa pohybujú na hranici zvoliteľnosti, vypadnúť môže z týchto subjektov takmer hociktorý. Môj osobný tip na čierneho Petra však padá na SNS, ktorá sa na rozdiel od ostatných strán prakticky celé mesiace už iba prepadá nižšie, a nižšie. Nie je samozrejme ťažké pochopiť, prečo to tak je. Andrej Danko okrem svojich legendárnych výrokov nepriniesol do politiky nič, čím by si získal pozornosť v dobrom zmysle tohto slova. Viem si živo predstaviť, že voľbou Slovenskej Národnej Strany na čele s Andrejom Dankom sa bude málokto vystatovať (stačí si pozrieť jeho najnovšiu diskusiu v Na Telo s Andrejom Kiskom, aby človek pocítil hanbu aj zaňho).

Smer bude mať bez SNS veľký problém

Na druhej strane však treba podotknúť, že SNS v parlamente je takmer kľúčový predpoklad na to, aby mohla strana Smer dúfať v opätovné zloženie vlády (budeme predpokladať, že všetky strany ktoré sa proti Smeru vyhranili tak spravili úprimne, a nezmenia týždeň po voľbách svoj názor). Jediný, o kom sa dá ako-tak predpokladať, že by v istej forme podporil vládu Smeru je Marian Kotleba, a práve Andrej Danko. Áno, niekto môže namietať, že do tejto kategórie spadá aj Boris Kollár s hnutím Sme Rodina, no ten sa už dvakrát vyjadril, že so Smerom a ĽSNS spolupracovať nebude, a osobne mám výnimočne tendenciu tomuto jeho výroku veriť (pokojne ma považujte za naivného, ale v tomto verím svojmu šiestemu zmyslu). Pre Smer je teda životne dôležité aby sa podarilo udržať v parlamente jednej z jediných dvoch strán, ktoré preň majú aký-taký koaličný potenciál.

Ak by SNS z parlamentu vypadla, dovolím si tvrdiť, že pravdepodobnosť, že by Smer opäť skladal vládu sa kriticky priblíži k nule. Na druhej strane, ak by SNS v parlamente predsa len bola, a - čo je najdôležitejšie - nepodarilo by sa žiadnemu inému subjektu prekročiť 5-percentnú klauzulu (či už zvrchu, alebo zospodu), vznikol by minimálne zaujímavý pat, ktorý by viedol podľa mojich odhadov buď k veľmi nestabilnej vláde súčasných opozičných strán s podporou hnutia Sme Rodina, alebo k predčasným parlamentným voľbám, ktoré môžu dopadnúť všelijako. Pre všetkých ľudí ktorí si vo voľbách budú želať “nezodpovednú“ zmenu (ako by nazval vládu opozičných strán Róbert Fico) teda zostáva najväčšou nádejou dúfať, že práve strana Andreja Danka nepokorí vo voľbách 5 percent, a zostane mimo parlamentu, ideálne už naveky.